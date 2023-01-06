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    Волк переведен в категорию охотничьего вида в Казахстане

    6 Января 2023, 21:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перевод волка в категорию видов, являющихся объектами охоты, поддержан Научно-техническим советом, субъектами охотничьих хозяйств и областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов РК.

    Изменения внесены в приказ Минэкологии «О внесении дополнения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 16 февраля 2015 года № 18-03/106 «Об утверждении перечня ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства».

    Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, существующая в настоящее время система регулирования численности волка и шакала имеет ряд проблем. В их числе использование разрешений на регулирование случайными людьми для оправдания пребывания в охотугодьях с оружием.

    «Волк потенциально ценен как охотничий ресурс, пользующийся хорошим спросом. Между тем, охотничьи хозяйства практически лишены возможности на нем зарабатывать и самостоятельно регулировать его численность», - сообщили в ведомстве, добавив, что проводимое в настоящее время регулирование численности волка, основанное на неполных данных о численности и изъятии, наносит серьезный ущерб экосистемам, при этом, вероятно, не снижая реального ущерба сельскому хозяйству.

    «Волк является таким же объектом охоты, как и другие виды. Его поголовье должно учитываться субъектами охотничьих хозяйств и областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира, должны выделяться лимиты и квоты, с сохранением возможности регулирования вне сезона охоты в случае нападения волков на домашний скот. В связи с этим, решено перевод волка в категорию охотничьего вида.

    При этом, на территории охотхозяйств за регулирование численности волков контроль будут нести субъекты охотничьих хозяйств, а в резервном фонде областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира», - сообщили в Комитете.

    Это, по мнению специалистов, обеспечит мониторинг популяций, заинтересованность охотничьих хозяйств в поддержании оптимальной численности видов, обеспечит сохранность экосистем и поможет развитию охотничьего хозяйства.

    Фото: fanistics.com
    Минэкологии
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