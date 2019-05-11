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Волк и Диц подписали новые контракты с «Барысом»
11 Мая 2019 13:48 142
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нападающий Кёртис Волк принял квалификационное предложение «Барыса» и заключил с клубом двухлетний контракт, Даррен Диц подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2021/22, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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26-летний Волк в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 50 матчах, отметившись 27 (9+18) очками при показателе полезности «+4» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф Волк за 12 матчей заработал 3 (1+2) балла.
25-летний Диц в 62 встречах регулярного чемпионата записал в актив 53 (15+38) балла при показателе полезности «+30» и 59 минутах штрафного времени. В 11 матчах Кубка Гагарина защитник забросил три шайбы и отдал три голевых паса.
Ключевые слова: Спорт,
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