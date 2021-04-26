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    Волейбольный клуб «Актобе» победил в чемпионате РК Высшей лиги

    26 Апреля 2021, 15:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске завершился чемпионат Казахстана Высшей лиги среди мужских команд по волейболу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Чемпионами Казахстана стал волейбольный клуб «Актобе». Серебряными призерами сезона назван клуб «Жайык» (Уральск). Замкнул тройку лидеров клуб из Шымкента «Динамо - Казыгурт».

    Лучшими игроками игр пятого тура 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги названы в команде «Динамо-Казыгурт» - № 10 Жансерик Жумагалиев в команде «Туран-Динамо» - № 1 Умид Набиев в команде «ЧелГУ-Костанай» - № 2 Илья Кищук в команде «Жетысу-Жастар» - № 11 Илья Таволжанский в команде «Кайсар» - № 8 Бисултан Бекдилде в команде «КазНАУ» - № 8 Александр Прищепа в команде «Актобе» - № 1 Бибархан Шарапов в команде «Жайык» - № 21 Алишер Утегенов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Спорт
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