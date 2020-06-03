Вокруг мавзолея Х.А. Яссауи высадят деревья ценных пород

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи - это архитектурное произведение считается восьмым чудом света и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс дворцов и храмов является жемчужиной средневековья и духовным центром всех тюркских народов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В ходе объезда по областному центру аким области Умирзак Шукеев проинспектировал ход работ, проводимых в рамках реконструкции историко-культурного центра Туркестана. Глава региона поручил посадить на территории мавзолея самые ценные породы деревьев. Все работы здесь находятся под особым контролем специалистов.

Отметим, ровно год назад в Баку делегация Туркестанской области добилась существенных договоренностей на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники сессии рассмотрели вопросы по оценке влияния объектов строительства на всемирное наследие — мавзолей Х.А. Яссауи. По результатам встречи было принято решение по благоустройству территории вокруг мавзолея.

Вместе с тем аким области побывал на строительной площадке драматического театра. Общая площадь здания, состоящего из 4-х этажей, составляет 9700 кв. м. В современном культурном центре, строящемся в соответствии со всеми современными требованиями, расположится зрительный зал на 510 человек. Драматический театр – это подарок Актюбинской области, его строительство планируется завершить предстоящей осенью.