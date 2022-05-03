Воинскую службу в резерве планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана смогут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Готовятся изменения в законодательство, предусматривающие внедрение службы в резерве. Предполагается, что граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.
По его словам, подготовка резервистов будет проводиться в течение не более двух месяцев в году по месту жительства.
«Закрепление на законодательном уровне позволит укомплектовать воинские части резерва и территориальной обороны подготовленными специалистами, имеющими навыки эксплуатации вооружения и военной техники», - пояснил С. Камалетдинов.
Ранее сообщалось о том, что Минобороны предлагает предоставлять срочникам кредитные каникулы.
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