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    Воинскую службу в резерве планируют внедрить в Казахстане

    3 Мая 2022, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана смогут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Готовятся изменения в законодательство, предусматривающие внедрение службы в резерве. Предполагается, что граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

    По его словам, подготовка резервистов будет проводиться в течение не более двух месяцев в году по месту жительства.

    «Закрепление на законодательном уровне позволит укомплектовать воинские части резерва и территориальной обороны подготовленными специалистами, имеющими навыки эксплуатации вооружения и военной техники», - пояснил С. Камалетдинов.

    Ранее сообщалось о том, что Минобороны предлагает предоставлять срочникам кредитные каникулы.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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