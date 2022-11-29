Воинскую присягу приняли солдаты осеннего призыва РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе в воинских частях регионального командования «Юг» состоялась торжественная присяга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова, торжественная церемония принятия присяги состоялись в семи гарнизонах регионального командования.

«Всего на верность Родине в южном регионе присягнули порядка 1 тыс. 200 воинов, - отметила спикер. – В Таразе церемония принятия присяги впервые состоялась не на территории воинской части, а в центре города, в парке «Женіс», и за церемониалом могли наблюдать жители областного центра и гости города. К присяге были приведены более 250 солдат срочной службы пятой механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы. Родственники молодых воинов приехали в Тараз из разных уголков Казахстана, чтобы разделить с сыновьями радость торжества».

Вместе с командующим войсками регионального командования «Юг» генерал-майором Мереке Кучекбаевым в церемониале, в качестве почетного гостя, принял участие заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев. Руководство областного акимата приветствовало идею РгК «Юг» провести воинский ритуал в городском парке Победы. Так, по мнению руководства, гражданская общественность сможет стать ближе к армии, познакомиться с военными традициями испытать гордость за своих защитников Отечества.

Мереке Кучекбаев и Еркин Уйсимбаев отметили глубокую символичность того, что воины пятой механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы присягают на верность Родине около памятника народному батыру Момышулы. Они выразили уверенность, что воины станут достойными преемниками славных боевых традиций предков и примером беззаветного служения Республике Казахстан, ведь защита Отечества – это священный долг каждого мужчины.

Как отметили в ведомстве, к принятию присяги молодые воины подошли подготовленными. С первых дней прибытия к месту службы они начали изучать общевоинские уставы, историю Вооруженных Сил Казахстана, тактико-технические характеристики оружия. Новобранцы отрабатывали приемы строевой подготовки на плацу, проходили огневую подготовку. За короткое время под руководством командира пятой механизированной бригады подполковника Жанибека Куранбекова и опытных наставников из числа офицеров и военнослужащих по контракту молодые солдаты хорошо подготовились к одному из самых важных воинских ритуалов.

«Сегодня для нас торжественный день, мы принимаем присягу, к этому дню мы готовились целый месяц, изучали военное дело, – рассказывают солдаты срочной службы Азамат Альжанов и Алмас Рахмет. – Ко многим нашим ребятам приехали родные, потому что и для них это важное событие. Они гордятся нами, верят в нас, а мы постараемся оправдать это доверие и отслужить достойно».

Молодые солдаты с волнением, но четко прочитали текст военной присяги, продемонстрировали строевую подготовку, показали приемы с оружием. Приглашенные на церемонию гости из числа ветеранов Вооруженных сил отметили, что чувствуется серьезное отношение молодых солдат к службе, их боевой настрой и готовность достойно нести высокое звание защитников Отечества, отмечает подполковник Дина Мухаринова.



