Воинской части Нацгвардии присвоено имя Бауыржана Момышулы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В региональном командовании «Оңтүстік» Национальной гвардии произошло важное событие - воинской части 5571 г. Алматы было присвоено имя героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, который для казахстанцев является примером мужества, героизма и образцом полководческого искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 937 от 22 ноября 2022 года воинской части 5571 Национальной гвардии было присвоено имя героя Советского Союза, Народного героя Казахстана полковника гвардии Бауыржана Момышулы.

Идея присвоения воинским коллективам имен военачальников способствует сохранению преемственности воинских традиций. Если говорить об имени Бауыржана Момышулы, то это и увековечивание памяти легендарного полководца, внесшего значительный вклад в победу над фашизмом, в развитие военной науки, тактики и оперативного искусства.

- Именно он сыграл важную роль в истории казахстанской армии и стал легендой. Под его талантливым руководством солдаты и офицеры выдержали кровопролитные бои и вместе со всеми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, принесли Великую Победу. Теперь у части есть имя легендарного офицера, а значит, открывается новая страница в ее биографии, - говорит командир воинской части полковник Бакдаулет Оспанбеков.

3 декабря 2022 года воинской части в этом году исполнилось 24 года.



