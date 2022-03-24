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    Воинские части Вооруженных сил пополнились младшими специалистами

    24 Марта 2022, 20:36

    ОТАР. КАЗИНФОРМ - В учебном центре Сухопутных войск имени Карасай батыра состоялся выпуск более 1 000 военнослужащих срочной службы, получивших воинские специальности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В рамках реализации поручения Президента по кардинальному повышению боеспособности армии в войска прибывает пополнение военнослужащих, обученных по современной программе.

    За полгода после призыва в Вооруженные силы солдаты освоили специальности механиков-водителей и наводчиков-операторов боевых машин для мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых войск, артиллерии, подразделений морской пехоты и противовоздушной обороны.

    «Учебно-материальная база учебного центра Сухопутных войск позволяет организовать обучение младших специалистов на высоком уровне. Для этого имеются тренажеры-симуляторы, учебные полигоны, большая библиотека со специальной литературой. Благодаря опытным преподавателям наши выпускники неизменно показывают высокие результаты в боевой подготовке», – отметил командир учебного центра полковник Алмас Доспаев.

    После выпуска военнослужащие распределяются по воинским частям Сухопутных войск, где продолжат службу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Образование Армия Видео
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