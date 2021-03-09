Воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Министерством обороны РК проводится внезапная проверка войск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Воинские части регионального командования «Юг» и Десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность.

Подразделения будут переброшены из Шымкента и Сарыозека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон «Матыбулак».

Переброска войск осуществляется комбинированным способом: на боевых машинах, авиацией, тяжелая бронетанковая техника перевозится железнодорожным транспортом и автотралами.

По прибытии подразделений в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.



