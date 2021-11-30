Военный вертолет разбился в Азербайджане: есть погибшие

БАКУ. TREND-КАЗИНФОРМ - В Азербайджане разбился военный вертолет. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры, передает МИА «Казинформ».

30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Бибиэйбат».

Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые.

На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.

В связи с инцидентом проводится совместное расследование.