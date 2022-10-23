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    Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске

    23 Октября 2022, 17:12

    ИРКУТСК. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Истребитель «Су» упал в районе улицы Пржевальского в Иркутске на двухэтажный дом. Об этом в воскресенье написал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области РФ Игорь Кобзев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории «Су». Выехал на место», - написал он.

    По данным МЧС России, самолет упал в секторе частной застройки в городской черте, а крушение произошло во время испытательного полета. Площадь пожара достигла 200 кв. метров.

    В МЧС подтвердили гибель двух пилотов Су-30, разбившегося в Иркутске. «Жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», - заявили в ведомстве.

    Это второй инцидент за неделю: в понедельник истребитель Су-34 упал в жилом массиве российского Ейска в Краснодарском крае.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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