Военный погиб при прыжке с парашютом в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области погиб военнослужащий при прыжке с парашютом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«14 сентября 2021 года в Алматинской области при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных Сил, офицер в воинском звании «капитан», 1990 года рождения. Остальные персональные данные по просьбе родственников не разглашаются», - говорится в сообщении.

Ранее погибший совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

«Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Министерством обороны будут приняты необходимые меры по оказанию помощи семье военнослужащего», - добавили в Минобороны.