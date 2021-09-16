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    Военный погиб при прыжке с парашютом в Алматинской области

    16 Сентября 2021, 09:45

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области погиб военнослужащий при прыжке с парашютом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «14 сентября 2021 года в Алматинской области при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных Сил, офицер в воинском звании «капитан», 1990 года рождения. Остальные персональные данные по просьбе родственников не разглашаются», - говорится в сообщении.

    Ранее погибший совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.

    Причины и обстоятельства гибели выясняются.

    «Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Министерством обороны будут приняты необходимые меры по оказанию помощи семье военнослужащего», - добавили в Минобороны.

    Автор:

    Происшествия Армия Видео Минобороны РК
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