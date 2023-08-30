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    Военный переворот произошел в Габоне

    30 Августа 2023, 14:10

    ЛИБРЕВИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Группа военных в Габоне объявила о роспуске институтов власти и свержении президента Али Бонго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    После официального объявления о переизбрании президента Габона Али Бонго группа военных выступила в эфире национального телевидения. Они заявили об отмене итогов голосования и о роспуске всех государственных институтов.

    Как передаёт AFP, о перевороте объявили представители разных силовых структур, в том числе преторианской гвардии, национальной армии и полиции. Они обвинили руководство Габона в «безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос». Военные подчёркивают при этом, что не отказываются от международных обязательств Габона.

    В столице страны Либревиле были слышны автоматные очереди. Объявлено о закрытии границ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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