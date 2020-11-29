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    Военный оркестр сыграл на вековом юбилее ветерана в Шымкенте

    29 Ноября 2020, 22:17

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветерану Халелу Атантаеву исполнилось 100 лет. Военнослужащие Шымкентского гарнизона в этот день по-особому поздравили ветерана с вековым юбилеем, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба Шымкентского гарнизона, в честь дня рождения ветерана военнослужащие подготовили праздник во дворе его дома с участием военного оркестра, который сыграл песни военных лет. А юные патриоты из числа воспитанников военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз» показали свои умения по строевой подготовке.

    Принимая у себя гостей, ветеран поблагодарил всех военнослужащих за поздравления и заботу, а также отметил, что знает не понаслышке о сложности профессии военного и пожелал всем защитникам Отечества успехов на службе.

    Халел Атантаев родился в 1920 году в Кызылординской области. В возрасте 18 лет, будучи студентом факультета географии, Среднего Азиатского университета был призван в ряды Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны в составе 26 танковой бригады участвовал в боевых действия в Финском, Польском, Украинском и Японском направлениях.

    Награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За оборону Москвы» и многими другими.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Шымкент
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