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    Военный оркестр сыграл для столичного ветерана ВОВ Михаила Кулика

    9 Мая 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Байконурском районе Астаны военнослужащие Вооруженных сил поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Кулика с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Во дворе дома, где проживает фронтовик, музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили концертную программу. Они приветствовали солдата торжественными маршами и лирическими мелодиями далекого героического времени.


    На фронт Михаил Кулик ушел в 1943 году, когда ему еще не было 18-ти. Прошел фронтовыми дорогами от Харькова до Киева, был ранен, пролежал шесть месяцев в госпитале. После возвращения в строй его отправили на Белорусский фронт.

    Второе ранение получил под Витебском. После излечения участвовал в освобождении Кракова и Познани. Долгожданная победа застала его, когда до Эльбы оставалось несколько десятков километров.

    Михаил Григорьевич родом из Украины, в Казахстан приехал в 1954 году, работал в Целинтрансстрое. Участвовал в строительстве железной дороги Акмола – Павлодар, Дома советов, гостиницы «Турист», Дворца молодежи, прокладывал проспект Победы.

    В ходе встречи военнослужащие высказали испытанному воину слова признательности за мужество, стойкость и невероятное трудолюбие, пожелав ему долголетия и благополучия. Тронутый вниманием ветеран поблагодарил их за оказанное внимание и пожелал успехов в службе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Минобороны РК Вооруженные силы
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