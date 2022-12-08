Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Военный оркестр РК поздравил узбекистанцев с Днем Конституции

    8 Декабря 2022, 22:21

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Военные оркестры Казахстана и Узбекистана дали совместный праздничный концерт для жителей и гостей Ташкента в честь 30-летия Конституции Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На столичной площади «Дружбы народов» военные музыканты продемонстрировали уникальную культуру и музыкальные традиции двух стран, представив публике популярные джазовые композиции и попурри известных национальных мелодий.

    В исполнении творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК прозвучали композиции: «Батырлар ізімен», «Ақ сиса», «Көзімнің қарасы», «Адай», «Туған жер» и другие популярные мелодии.

    Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» отметил, что это первый творческий визит коллектива в Узбекистан. Концертная программа посвящена 30-летию принятия Конституции Республики Узбекистан.

    «Сегодня творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан по приглашению министра обороны Узбекистана с концертной программой провел ряд творческих встреч. Несмотря на суровую и холодную погоду в Ташкенте, хотелось бы отметить очень теплый прием наших соседей. Уверен в том, что наше взаимодействие будет укрепляться и способствовать военной безопасности наших республик и в целом Центрально-азиатского региона», - подчеркнул Султан Камалетдинов.

    Заместитель министра обороны Республики Узбекистан полковник Хамдам Каршиев поблагодарил казахстанских коллег.

    «Огромное спасибо нашим казахстанским друзьям, которые с концертной программой приехали поздравить всех узбекистанцев с 8 декабря - Днем Конституции Республики Узбекистан. За последние пять лет взаимодействие военных ведомств наших стран заметно укрепилось. Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию и сегодняшнее мероприятие вносит свой весомый вклад. Колоритное звучание казахских национальных инструментов и оркестровой музыки смогли оценить курсанты военных учебных заведений, а также простые горожане и гости столицы Узбекистана», - отметил Хамдам Каршиев.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Общество Музыка
    Новости по теме
    Новости по теме
    Население Узбекистана превысило 36 миллионов человек
    Командную бронзу завоевали казахстанские шпажисты на Кубке мира в Ташкенте
    Почти 100 % узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19
    Цены на недвижимость в столице Узбекистана выросли на 27%
    Популярное
    1 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
    2 Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
    3 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
    4 Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
    5 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
    Новости партнеров