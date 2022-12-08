Военный оркестр РК поздравил узбекистанцев с Днем Конституции

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Военные оркестры Казахстана и Узбекистана дали совместный праздничный концерт для жителей и гостей Ташкента в честь 30-летия Конституции Республики Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На столичной площади «Дружбы народов» военные музыканты продемонстрировали уникальную культуру и музыкальные традиции двух стран, представив публике популярные джазовые композиции и попурри известных национальных мелодий.

В исполнении творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК прозвучали композиции: «Батырлар ізімен», «Ақ сиса», «Көзімнің қарасы», «Адай», «Туған жер» и другие популярные мелодии.

Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» отметил, что это первый творческий визит коллектива в Узбекистан. Концертная программа посвящена 30-летию принятия Конституции Республики Узбекистан.

«Сегодня творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан по приглашению министра обороны Узбекистана с концертной программой провел ряд творческих встреч. Несмотря на суровую и холодную погоду в Ташкенте, хотелось бы отметить очень теплый прием наших соседей. Уверен в том, что наше взаимодействие будет укрепляться и способствовать военной безопасности наших республик и в целом Центрально-азиатского региона», - подчеркнул Султан Камалетдинов.

Заместитель министра обороны Республики Узбекистан полковник Хамдам Каршиев поблагодарил казахстанских коллег.

«Огромное спасибо нашим казахстанским друзьям, которые с концертной программой приехали поздравить всех узбекистанцев с 8 декабря - Днем Конституции Республики Узбекистан. За последние пять лет взаимодействие военных ведомств наших стран заметно укрепилось. Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию и сегодняшнее мероприятие вносит свой весомый вклад. Колоритное звучание казахских национальных инструментов и оркестровой музыки смогли оценить курсанты военных учебных заведений, а также простые горожане и гости столицы Узбекистана», - отметил Хамдам Каршиев.



