НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военный оркестр пришел домой к ветерану и поздравил с предстоящим Днем победы в село Коктал Панфиловского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ветерану ВОВ Сембеку Кожахметову исполнилось 96 лет. Аксакал родился 25 октября 1925 года. В 1942 году в возрасте 17 лет был призван на фронт в ряды Советской армии. Окончив короткие командирские курсы в городе Варашилове был направлен на фронт, где принял участие в Сталинградской битве.

В той битве молодой командир потерял немало своих товарищей. Но, пожалуй, одним из самых своих ярких воспоминаний ветеран считает битву за Ленинград. Вернулся с войны боец только в конце сороковых, после войны с Японией.

«Это победа общая для всех нас. Многие тогда отдали свои жизни за свою Родину, за свою родную землю. Сегодня, благодаря подвигу того поколения, наши дети живут в мире и согласии», - отметил Сембек Кожахметов.