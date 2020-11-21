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    Военный комитет ОДКБ рассмотрел вопросы сотрудничества

    21 Ноября 2020, 06:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Состоялся обмен мнениями по обеспечению военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, подведены итоги прошедшего пятилетнего периода и обсуждены перспективные направления сотрудничества на следующие пять лет.

    Эпидемиологическая обстановка в уходящем году определила развитие нового направления деятельности в рамках региональной международной организации медицинское обеспечение Коллективных сил ОДКБ.

    Стороны договорились продолжить мониторинг и анализ военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности с выработкой рекомендаций.

    Заслушана информация о ходе выполнения Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2020 год.

    По итогам заседания достигнут ряд договоренностей, направленных на укрепление и развитие сил и средств системы коллективной безопасности

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОДКБ Армия
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