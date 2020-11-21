Военный комитет ОДКБ рассмотрел вопросы сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Состоялся обмен мнениями по обеспечению военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, подведены итоги прошедшего пятилетнего периода и обсуждены перспективные направления сотрудничества на следующие пять лет.

Эпидемиологическая обстановка в уходящем году определила развитие нового направления деятельности в рамках региональной международной организации медицинское обеспечение Коллективных сил ОДКБ.

Стороны договорились продолжить мониторинг и анализ военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности с выработкой рекомендаций.

Заслушана информация о ходе выполнения Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2020 год.

По итогам заседания достигнут ряд договоренностей, направленных на укрепление и развитие сил и средств системы коллективной безопасности

