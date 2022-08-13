Военный институт Сил воздушной обороны имени Т.Бегельдинова отметил 48-ю годовщину

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На торжественном собрании начальник военного института генерал-майор авиации Даурен Косанов отметил, что Силы воздушной обороны – это наиболее мобильный и оснащенный вид Вооруженных сил, который постоянно пополняется новой авиационной техникой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«За годы независимости военный институт подготовил более 2 600 авиационных специалистов для Вооруженных сил и других силовых структур. Более 80% руководящего авиационного состава – это выпускники нашего вуза. Ваш труд позволяет решать основные задачи, связанные с обеспечением безопасности воздушных рубежей страны», – сказал начальник института.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Вооруженных сил, которые сегодня трудятся преподавателями, передавая свои знания и опыт курсантам.

В честь праздника за образцовое выполнение служебных обязанностей, успехи в боевой подготовке, а также вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения поощрены военнослужащие и гражданский персонал института.





В 1974 году в Актюбинске было создано высшее летное училище гражданской авиации. В июне 1996 года учебное заведение было преобразовано в Актюбинское высшее военное авиационное училище имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Свое нынешнее название вуз получил в июле 2003 года. Первый выпуск офицеров состоялся 22 августа 1998 года.

Сегодня Военный институт Сил воздушной обороны – единственное в Центральной Азии военное учебное заведение, осуществляющее подготовку авиационных специалистов по 11 летным, инженерным и военно-медицинским специальностям. Институт включен в перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Здесь обучаются курсанты из Таджикистана.



Фото: gov.kz







