Военный атташе Великобритании посетил казахстанский центр подготовки миротворцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состоялся рабочий визит военного атташе Великобритании в Республике Казахстан подполковника Эндрю Холтона в г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Вместе с менеджером проекта «Английский для миротворцев» Гэбриэлом Фарреллом он посетил учебный центр в поселке Тлендиева. Они наблюдали за проведением занятий по английскому языку и провели практическое занятие по совершенствованию устной речи.

Визит продолжился в Центре миротворческой подготовки. Казахстанской стороне в рамках реализации проекта «Английский для миротворцев» были переданы компьютерное и периферийное оборудование, учебная литература, периодические издания, а также мебель для оснащения учебных классов.

– Мы высоко оцениваем тот уровень сотрудничества с Великобританией, который нам удалось достичь в области укрепления потенциала казахстанского миротворческого контингента и повышения качества его языковой подготовки. Выражаем признательность британской стороне за оказанное содействие. Уверены, что новое оборудование и материалы позволят значительно улучшить учебный процесс, – отметил начальник Центра миротворческой подготовки Министерства обороны Казахстана полковник Бауыржан Нигматуллин.