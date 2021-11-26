Военный атташе Франции посетил центр подготовки казахстанских миротворцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военный атташе Французской Республики при Посольстве Франции в Казахстане полковник Жан-Филипп Тардье посетил Центр миротворческой подготовки Министерства обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Визит организован для обсуждения вопросов дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и ознакомления представителя Вооруженных сил Франции с ходом проведения интенсивного курса изучения французского языка для миротворцев, организованного Французским альянсом.

Полковник Жан-Филипп Тардье побеседовал со слушателями. Он отметил высокий уровень навыков казахстанских офицеров, которого им удалось достичь за столь короткое время. Начальный интенсивный курс изучения французского языка проходит в Центре миротворческой подготовки с 20 сентября по 7 декабря. Успешно сдавшим итоговый экзамен будут выданы международные сертификаты.

Слушатель курса – начальник управления анализа и контроля миротворческой и языковой подготовки полковник Руслан Маерманов поблагодарил полковника Тардье за личный вклад в организацию обучения. Он отметил возрастающую роль изучения французского языка для миротворцев, поскольку ряд миротворческих миссий ООН развернут в тех странах, где французский является вторым официальным языком: Центрально-Африканская Республика, Мали, Демократическая Республика Конго и другие.