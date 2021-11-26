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    Военный атташе Франции посетил центр подготовки казахстанских миротворцев

    26 Ноября 2021, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военный атташе Французской Республики при Посольстве Франции в Казахстане полковник Жан-Филипп Тардье посетил Центр миротворческой подготовки Министерства обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Визит организован для обсуждения вопросов дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и ознакомления представителя Вооруженных сил Франции с ходом проведения интенсивного курса изучения французского языка для миротворцев, организованного Французским альянсом.

    Полковник Жан-Филипп Тардье побеседовал со слушателями. Он отметил высокий уровень навыков казахстанских офицеров, которого им удалось достичь за столь короткое время. Начальный интенсивный курс изучения французского языка проходит в Центре миротворческой подготовки с 20 сентября по 7 декабря. Успешно сдавшим итоговый экзамен будут выданы международные сертификаты.

    Слушатель курса – начальник управления анализа и контроля миротворческой и языковой подготовки полковник Руслан Маерманов поблагодарил полковника Тардье за личный вклад в организацию обучения. Он отметил возрастающую роль изучения французского языка для миротворцев, поскольку ряд миротворческих миссий ООН развернут в тех странах, где французский является вторым официальным языком: Центрально-Африканская Республика, Мали, Демократическая Республика Конго и другие.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Армия Франция
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