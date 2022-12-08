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    Военным планируют передать под приватизацию 160 квартир в Алматы

    8 Декабря 2022, 19:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК продолжается решение жилищных вопросов военнослужащих, уволенных в запас и проживающих в закрытых военных городках. В районной эксплуатационной части Алматинского регионального гарнизона состоялась очередная встреча представителей главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил с бывшими военнослужащими по вопросам обеспечения жильем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Благодаря инициированным оборонным ведомством изменениям в законодательстве, вступившим в силу с первого января 2018 года, бывшие военнослужащие с выслугой свыше 10 лет, но менее 20 лет, могут обменять служебную жилплощадь в закрытых военных городках на квартиру с правом ее приватизации по остаточной стоимости.

    В ходе встречи даны разъяснения и сведения о возможности обменять жилье в закрытых военных городках на квартиры, подлежащие приватизации.

    «С учетом возросшего спроса на жилье в Алматы главное управление военной инфраструктуры изменило статус двух общежитий квартирного типа. После проведения соответствующих перепланировочных и ремонтных работ к заселению готовы 16 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. Всего из этих домов планируется передать под приватизацию 160 квартир», - говорится в сообщении.

    Работа в этом направлении ведется во всех регионах страны. Сейчас к обмену предлагаются квартиры в Алматы, Актау, Актобе, Жезказгане, Таразе и Абае. Подробная информация об обменном фонде опубликована на сайте Министерства обороны.

    «На сегодняшний правом обмена воспользовались 463 из 700 граждан, уволенных с воинской службы и проживающих в закрытых военных городках. Принимаемые меры позволяют этой категории бывших военнослужащих получить и оформить жилье в собственность, а Вооруженным силам – высвободить служебный жилищный фонд для проходящих воинскую службу», - отмечают в обороном ведомстве страны.

    Алматы Жилье Минобороны РК Вооруженные силы
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