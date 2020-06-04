Военные возобновили дезинфекцию в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных Сил начали второй этап дезинфекционных работ в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В условиях, когда угроза распространения вируса еще сохраняется, важно обеспечить соблюдение карантинных мер и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

В первые сутки задача военнослужащих состоит в том, чтобы обработать городские объекты, где наблюдается массовое скопление людей. Дезинфекторы обработают парк Первого Президента и Ботанический сад столицы.

Для санитарной обработки выделены индивидуальные дегазационные комплекты, дезинфицирующие растворы, задействовано необходимое количество авторазливочных станций АРС-14 и автомобильная техника для перевозки личного состава.

Ранее с призывом соблюдать карантинные меры к гражданам страны обратилось Министерство здравоохранения. В целях обеспечения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в населенных пунктах в срочном порядке были созданы 16 групп санитарной обработки, которые уже больше недели осуществляют дезинфекцию общественных мест и социально-значимых объектов в регионах.

В целом за время режима чрезвычайного положения в 29 городах Казахстана военнослужащие Вооруженных Сил провели дезинфекцию более 10,5 тысячи социально-значимых объектов общей площадью свыше 50 миллионов квадратных метров, участки дорог протяженностью почти 4000 км.