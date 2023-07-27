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    Военные в Нигере объявили о свержении президента

    27 Июля 2023, 09:15

    НИМАМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

    По телевидению выступил генерал-полковник Амаду Абдурахман в окружении еще девяти военнослужащих в форме.

    «Мы, силы обороны и безопасности, решили положить конец тому режиму, что вы знаете. — сказал в телеобращении генерал. — Это последовало за продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и неудовлетворительным управлением в экономической и социальной сфере».

    По его словам, главы министерств продолжат выполнять свои повседневные обязанности.

    «Всех внешних партнеров просят не вмешиваться, — продолжил генерал. — Морские и воздушные границы закрываются до тех пор, пока обстановка не стабилизируется».

    Президенту Базуму, которого мятежники удерживали в его дворце, звонили госсекретарь США Энтони Блинкен и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и заверили в своей поддержке.

    Также новая военная хунта, называющая себя Национальным советом по защите родины, установила в стране комендантский час с 22:00 до 05:00 по местному времени.

    Президент Базум, демократически избранный в 2021 году, считается союзником Франции.

    С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере - не имеющем выхода к морю западноафриканском государстве, - произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть.

    Последний переворот в стране произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.

    В Нигере также действуют джихадисты. Одна группа пришла на юго-запад страны в 2015 году из соседнего Мали, а вторая действует на юго-востоке, базируясь при этом на северо-востоке Нигерии.

    В стране действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира).

    В двух соседних странах - Мали и Буркина-Фасо - недавно произошли перевороты, начало которым в обоих случаях положили выступления джихадистов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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