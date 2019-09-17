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    Военные спортсмены получили лицензии на Олимпийские игры-2020

    17 Сентября 2019, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спортсмены СК-ЦСКА Министерства обороны РК Асхат Дильмухамедов и Мейрамбек Айнагулов выполнили олимпийские нормативы на участие в Олимпийских играх. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Члены сборной Республики Казахстан участвуют в чемпионате мира по борьбе, который проходит в спорткомплексе «Барыс Арена» в Нур-Султане. Соревнования являются отборочными на летние Олимпийские игры-2020 года, которые пройдут в Токио.

    Асхат Дильмухамедов вышел в полуфинал чемпионата в весовой категории до 77 кг, что принесло ему путевку на ОИ. В ¼ финала Асхат оказался сильнее сербского спортсмена Виктора Немеша – поединок завершился со счетом 4:3 в пользу Асхата. При этом в предыдущем раунде он произвел главную сенсацию чемпионата мира – победил и выбил из турнира двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова (РФ).

    Второй армейский спортсмен по греко-римской борьбе Мейрамбек Айнагулов выполнил норматив на участие в ОИ-2020, выйдя в полуфинал чемпионата мира в весовой категории до 60 кг. Первый поединок Мейрамбек провел против Марата Гарипова, который представил Бразилию. Айнагулов одержал уверенную победу над соперником со счетом 9:0.

    Во второй схватке спортсмен Министерства обороны одержал победу над Юстасом Петравичусем из Литвы со счетом 4:2. Выступление в четвертьфинале вновь принесло победу - Мейрамбек оказался сильнее Ивана Лизотовича из Хорватии. И лишь в полуфинале Айнагулов проиграл чемпиону мира из России Сергею Емелину. Теперь Айнагулову и Дильмухамедову предстоит сразиться за третьи места. Поединки пройдут 17 сентября.

    Напомним, для того чтобы стать участником Олимпийских игр, необходимо войти в шестерку лучших в олимпийских весовых категориях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Олимпиада
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