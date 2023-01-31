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    Военные спасли на пожаре жителей Уштобе

    31 Января 2023, 21:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Инцидент произошел еще 20 января. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.

    По стечению обстоятельств в момент чрезвычайного происшествия военные проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков без промедления проникли в горящий дом и вытащили из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов в безопасное место.

    В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва.

    После чего рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.

    «Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях», – объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.

    Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.

    Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.


    Фото: Министерство обороны РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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