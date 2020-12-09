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    Военные роботы: работают, где сложно и опасно

    9 Декабря 2020, 21:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время внедрению роботизированных систем в армиях развитых стран мира уделяется повышенное внимание. Широкое применение военные роботы получают и в Вооруженных силах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    С 2015 года на оснащение Вооруженных сил РК поступают робототехнические средства наземного, морского и воздушного назначения.

    Для изучения мировых трендов и продвижения новых технологий в 2019 году в Генеральном штабе создано управление развития робототехнических систем. Его специалисты ведут планомерную работу по внедрению и применению робототехники военного назначения. Они тесно взаимодействуют с учебными заведениями и оборонно-промышленным комплексом, совместно с научными предприятиями участвуют в разработке опытных образцов роботов.

    Сегодня на вооружении казахстанской армии состоят два вида роботов: наземные и морские. Маневренный телеуправляемый миниробот Eye Drive весит три килограмма. Он позволяет проводить видео- и аудиоразведку объектов и территорий в условиях слабопересеченной местности, городской инфраструктуры и в помещениях. Его можно легко забросить в здание, откуда он передаст сведения на планшет оператора на расстояние до 50 метров. В открытой местности радиус действия миниробота составляет более 300 метров.

    Мобильный роботизированный комплекс легкого класса tEODor используется при проведении опасных работ по разминированию. Он обнаруживает взрывное устройство и под управлением оператора загружает его в специальный контейнер для эвакуации. tEODor способен поднять вес до 100 килограммов и переместить его на расстояние от 200 метров до двух километров.

    Размещенный на базе минно-трального корабля подводный робот-инспектор K-Ster-I исследует ландшафт морского дна, находит взрывоопасные предметы и передает их координаты оператору.

    Противоминные дистанционные подводные аппараты K-Ster-С предназначены для уничтожения подводных мин на глубине до 300 метров. Они могут работать на удалении до километра от корабля-носителя.

    Выполняя задачи на земле и под водой, проникая в самые труднодоступные места, военные роботы позволяют сберечь личный состав и повысить боевые возможности подразделений.

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    Армия Цифровой Казахстан
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