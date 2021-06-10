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    Военные реформы и миротворческую деятельность Казахстана обсудили в Лондоне

    10 Июня 2021, 15:10

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Военные реформы и миротворческая деятельность Казахстана стали главной темой для дискуссии на вебинаре, организованном Посольством Казахстана в Великобритании совместно с Британско-казахстанским обществом в рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    В мероприятии на тему «Вооруженные силы Великой Степи: военная реформа Казахстана и миротворческая деятельность» приняли участие Посол Казахстана Ерлан Идрисов, член Палаты лордов Великобритании Лорд Джон Астор, депутат Палаты общин Парламента Великобритании, Председатель Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном полковник Боб Стюарт, начальник Департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК (МО РК) полковник Олжас Хусаинов, а также начальник Центра миротворческой подготовки Министерства обороны РК полковник Бауыржан Нигметуллин.

    В своем вступительном слове Е. Идрисов отметил, что казахстанско-британское сотрудничество в области обороны является важной частью стратегического партнерства между двумя странами.

    Лорд Дж. Астор в данном контексте подчеркнул, что история военного сотрудничества Великобритании и Казахстана обширна и плодотворна, а учения «Степной орел» являются значимым компонентом этого сотрудничества.

    «Сегодня казахстанские вооруженные силы модернизировались и трансформировались по всем направлениям, включая структуру, обучение и оснащение. Мы приветствуем важную роль Казахстана в международных миротворческих усилиях. Казахстан является одной из крупнейших миротворческих сил, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза», – добавил он.

    Б. Стюарт отметил высокую важность поддержки Казахстаном миротворческих операций Организации Объединенных Наций, включая участие в миссиях в Ливане, Восточной Сахаре и Ираке, а также выразил надежду на совместное участие казахстанских и британских подразделений в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

    О. Хусаинов рассказал об основных этапах модернизации Вооруженных сил Казахстана с момента обретения Независимости. За это время Казахстан пережил серьезную трансформацию – от обладателя четвертого

    в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере глобального нераспространения и активного участника совместных действий по поддержанию мира.

    Со своей стороны, Б. Нигметуллин подробно рассказал о вкладе Казахстана в миротворческие миссии под эгидой ООН, а также о мерах, принимаемых казахстанским военно-политическим руководством для расширения географии участия в миротворческой деятельности.

    Так, с 1993 года Казахстан принял участие в международных операциях на таджикско-афганской границе, в Ираке, Непале, Грузии, Кот-Д’Ивуаре, Восточной Сахаре и Ливане.

    «В соответствии с требованиями ООН, Казахстан предпринимает последовательные шаги для достижения гендерного равенства в миротворческой деятельности. Четыре женщины-офицера из Казахстана уже участвовали в миротворческих операциях ООН, а одна из них в настоящее время дислоцирована в Западной Сахаре. Тот факт, что две женщины-миротворца в настоящее время служат инструкторами в Центре миротворческой подготовки МО РК, демонстрирует, насколько для нас важен этот вопрос», – подчеркнул Б. Нигметуллин.

    Он также отметил, что при содействии британской стороны в рамках проекта «английский для миротворцев» в настоящее время предпринимается ряд мер по повышению языковых навыков казахстанских военнослужащих. Они включают языковую подготовку миротворческого персонала и специализированную языковую подготовку инструкторов Центра миротворческой подготовки МО РК.

    В целом британские участники мероприятия высоко оценили роль Казахстана в деле укрепления мира и стабильности во всем мире. Была выражена готовность наращивать сотрудничество в оборонной сфере, включая совместное участие в миротворческих операциях, обучение, а также обмен опытом.

    После пленарных выступлений состоялась сессия вопросов и ответов, в рамках которой зрители получили подробные ответы на интересующие их вопросы.

    Данный вебинар является пятым из серии мероприятий «Kazakhstan at 30», посвященных 30-летию независимости, организованных Посольством на базе Британско-казахстанского общества.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Великобритания 30 лет Независимости
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