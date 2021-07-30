Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Военные развернули инфекционный стационар для приема граждан

    30 Июля 2021, 19:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Военный клинический госпиталь Министерства обороны города Алматы по обращению местного исполнительного органа развернул инфекционный стационар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Он рассчитан на 150 пациентов, при этом в медицинском учреждении сохраняется 50 койко-мест для лечения военнослужащих с соматической патологией, а также для проведения военно-врачебной и врачебно-летной экспертиз.

    В создавшихся условиях военные медики мобилизовали имеющиеся ресурсы для госпитализации граждан и оказания квалифицированной медицинской помощи.

    – Наш военный госпиталь относится ко второму эшелону, поэтому в инфекционный стационар будут поступать больные средней степени тяжести и с тяжелым течением заболевания. Личный состав готов к такому сценарию. Наш медперсонал уже имеет практический опыт лечения больных коронавирусной инфекцией. Для этого у нас есть отделение реанимации, оснащенное аппаратами ИВЛ и гемодиализа, а также необходимые медикаменты, – пояснил временно исполняющий обязанности начальника Военного клинического госпиталя г. Алматы подполковник медицинской службы Абдували Палтушев.

    С апреля 2020 года врачи военного госпиталя дважды привлекались для оказания медицинской помощи гражданскому населению. В результате было пролечено 1 430 пациентов, из них около 30 % – с тяжелым течением и осложнениями.

    Необходимо отметить, что с июля текущего года Главный военный клинический госпиталь в столице повторно задействован для лечения больных коронавирусом. В готовности к приему гражданского населения находятся три военно-лечебных учреждения: в Алматы, Талдыкоргане и Ушарале. Дополнительно функционируют четыре инфекционных изолятора в военных госпиталях Аягоза, Талдыкоргана, Сарыозека и Семея. Для проведения ПЦР-тестирования работают две стационарные лаборатории в Нур-Султане и Алматы, а также мобильные лабораторные комплексы в Актау и Семее.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Здравоохранение Армия Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге