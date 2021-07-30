Военные развернули инфекционный стационар для приема граждан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией Военный клинический госпиталь Министерства обороны города Алматы по обращению местного исполнительного органа развернул инфекционный стационар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Он рассчитан на 150 пациентов, при этом в медицинском учреждении сохраняется 50 койко-мест для лечения военнослужащих с соматической патологией, а также для проведения военно-врачебной и врачебно-летной экспертиз.

В создавшихся условиях военные медики мобилизовали имеющиеся ресурсы для госпитализации граждан и оказания квалифицированной медицинской помощи.

– Наш военный госпиталь относится ко второму эшелону, поэтому в инфекционный стационар будут поступать больные средней степени тяжести и с тяжелым течением заболевания. Личный состав готов к такому сценарию. Наш медперсонал уже имеет практический опыт лечения больных коронавирусной инфекцией. Для этого у нас есть отделение реанимации, оснащенное аппаратами ИВЛ и гемодиализа, а также необходимые медикаменты, – пояснил временно исполняющий обязанности начальника Военного клинического госпиталя г. Алматы подполковник медицинской службы Абдували Палтушев.

С апреля 2020 года врачи военного госпиталя дважды привлекались для оказания медицинской помощи гражданскому населению. В результате было пролечено 1 430 пациентов, из них около 30 % – с тяжелым течением и осложнениями.

Необходимо отметить, что с июля текущего года Главный военный клинический госпиталь в столице повторно задействован для лечения больных коронавирусом. В готовности к приему гражданского населения находятся три военно-лечебных учреждения: в Алматы, Талдыкоргане и Ушарале. Дополнительно функционируют четыре инфекционных изолятора в военных госпиталях Аягоза, Талдыкоргана, Сарыозека и Семея. Для проведения ПЦР-тестирования работают две стационарные лаборатории в Нур-Султане и Алматы, а также мобильные лабораторные комплексы в Актау и Семее.