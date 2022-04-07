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    Военные привлечены для противопаводковых работ в районе Алтай

    7 Апреля 2022, 18:37

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом по ЧС ВКО по указанию акима области в целях мониторинга и повышения степени реагирования на возможные риски в паводковый период в район Алтай направлено 15 военнослужащих и две единицы высокопроходимой техники воинской части 68303 МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Направленные военнослужащие организовали два дополнительных поста контроля за паводкоопасной ситуацией в поселке Зубовске.

    Военнослужащими производятся превентивные мероприятия по очистке арычной системы и оказанию помощи социально уязвимым слоям населения.

    Всего прочищено 25 метров арычной системы улицы Заречная, ото льда, освобождено пространство под мостом через речку Грязнушка шириной два метра и глубиной 70 сантиметров. По улице Лазо от снега очищено 135 метров арычной системы, ширина которой 90 сантиметров.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Паводок Регионы Общество Вооруженные силы Вода
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