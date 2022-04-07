Военные привлечены для противопаводковых работ в районе Алтай

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом по ЧС ВКО по указанию акима области в целях мониторинга и повышения степени реагирования на возможные риски в паводковый период в район Алтай направлено 15 военнослужащих и две единицы высокопроходимой техники воинской части 68303 МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Направленные военнослужащие организовали два дополнительных поста контроля за паводкоопасной ситуацией в поселке Зубовске.

Военнослужащими производятся превентивные мероприятия по очистке арычной системы и оказанию помощи социально уязвимым слоям населения.

Всего прочищено 25 метров арычной системы улицы Заречная, ото льда, освобождено пространство под мостом через речку Грязнушка шириной два метра и глубиной 70 сантиметров. По улице Лазо от снега очищено 135 метров арычной системы, ширина которой 90 сантиметров.