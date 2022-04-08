Военные привлечены для противодействия паводкам в районе Алтай

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по чрезвычайным ситуациям ВКО по указанию акима области в целях мониторинга и повышения степени реагирования на возможные риски в паводковый период в район Алтай направлено 15 военнослужащих и две единицы высокопроходимой техники воинской части 68303 МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Направленные силы и средства организовали выставление двух постов контроля за паводкоопасной ситуацией в поселке Зубовск.

Военнослужащими производятся превентивные мероприятия по очистке арычной системы и оказанию помощи, социально-уязвимым слоям населения.







