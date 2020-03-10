Военные поздравили ветерана-фронтовика со столетием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 10 марта, ветерану Великой Отечественной войны Жапабеку Молдабаеву исполнилось 100 лет. Его поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алмалинском районе порядка 40 ветеранов Великой Отечественной войны. Говорим с ними практически каждый день. Довольно часто навещаем. Интересуемся, нужна ли в чем-либо помощь», - рассказал начальник УДО Алмалинского района полковник Айдар Мусрепов.

Жапабек Молдабаев родился 10 марта 1920 года в селе Шелек Алматинской области. В октябре 1940 года был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Воевал в 37-й дивизии, на северо-западном фронте, был пулеметчиком. 1 июня 1941 года его полк подняли по тревоге и передислоцировали в г. Сайнсан на границу с Манчжурией для защиты восточных границ СССР.

На тот момент Ленинград был в блокаде, и в связи с тяжелой обстановкой его дивизию перебросили под Москву. Затем для освобождения Ленинграда дивизия выдвинулась на северо-запад. По пути к Ленинграду они освободили много городов и населенных пунктов. В тяжелом бою с большими потерями освободили город Волхов с узловой железнодорожной станцией. Тогда Жапабек Бабашарович был ранен осколками снаряда. После тяжелых ранений в конце 1942 года был доставлен в военный госпиталь, где военная комиссия присвоила ветерану II группу инвалидности.





Жапабек Молдабаев награжден 30 орденами и медалями: орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом «Құрмет», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За Доблестный Труд» и другими.

Сейчас у ветерана 10 детей, 31 внук и 43 правнука. С супругой они прожили 63 года, отметив «бриллиантовую» свадьбу.

На сегодняшний день в Алматы проживают порядка 220 ветеранов Великой Отечественной Войны. Но, к сожалению, с каждым днем их становится все меньше.



