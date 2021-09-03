Военные патрули покидают улицы Брюсселя впервые с 2015 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 31 августа армия Бельгии приостанавливает операцию «Vigilant Guardian», когда военные оказывали содействие полиции в обеспечении безопасности крупных городов, вокзалов, аэропортов и ядерных объектов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Указанная операция была начата в январе 2015 года, после ликвидации экстремистской ячейки в бельгийском городе Вервье. В начале операции было мобилизовано 150 военнослужащих, численность личного состава постоянно увеличивалась и к октябрю 2016 года достигла 1828 человек.

В центральных районах Брюсселя можно было наблюдать пешие патрули военных с автоматическим оружием либо их дежурство на военных грузовиках.

Тем не менее, в декабре 2016 года власти страны начали сокращать численность военных патрулей. В 2020 году власти одобрили частичное упразднение миссии.

Опираясь на анализ угроз и требований на местах, армейская поддержка силам полиции утратила необходимость.



