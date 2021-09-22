Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Военные моряки выполнили учебно-боевые задачи на Каспии

    22 Сентября 2021, 14:37

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проверки, которая проводится в казахстанской армии по поручению Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, в акватории Каспийского моря корабельной группировкой Военно-морских сил выполнены мероприятия по обеспечению военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    К практическим действиям привлечены ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-тральный корабль «Алатау», гидрографическое судно «Жайык», отряд боевых пловцов на быстроходных лодках и катерах. Всего в маневрах участвуют около 600 моряков, в том числе военнослужащие срочной службы.

    В ходе специальной войсковой операции организована охрана и оборона объектов морской экономической деятельности в Казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечена поддержка действий сухопутных войск на побережье. Проведена высадка тактического морского десанта для захвата плацдарма и стрельбы для его огневого прикрытия. Во взаимодействии с авиацией, подразделениями ракетных войск и артиллерии отработаны задачи по организации противодесантной обороны морского побережья.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге