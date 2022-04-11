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    Военные моряки отрабатывают вопросы противодиверсионной безопасности порта

    11 Апреля 2022, 22:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках учения «Батыл Тойтарыс – 2022» военнослужащие десантно-штурмового батальона Военно-морских сил во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы отрабатывают вопросы охраны стратегически важных объектов и противодиверсионной безопасности морского порта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В задачи военных моряков на учении входит защита неприкосновенности государственной границы, территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов Республики Казахстан в казахстанском секторе Каспийского моря.

    В этой связи, военнослужащие Военно-морских сил совместно с пограничниками осуществляют контрольно-пропускной режим, производят досмотр прибывающего на территорию морского порта транспорта, усилена бдительность при несении дежурной и вахтенной службы на кораблях и береговых объектах.

    Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках выполнения поручений Президента РК по кардинальному повышению боеспособности армии, обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Армия Мангистауская область
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