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    Военные медработники Казахстана выполнили более 70 операций в Ливане

    9 Июля 2021, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военные медработники Казахстана выполнили более 70 операций в Ливане. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях выполнения международных обязательств, участия в укреплении международного мира и безопасности Казахстан направляет военнослужащих Вооруженных Сил в миссии по поддержанию мира: с 2014 года в миссии ООН участвуют военные наблюдатели и штабные офицеры; с 2018 года казахстанский миротворческий контингент участвует в миссии ООН в Ливане», - сказал Тимур Дандыбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, в 2020 году в Ливан были направлены группы военно-медицинских специалистов Вооруженных Сил РК для оказания помощи пострадавшим при взрыве в порту Бейрута.

    «Медицинским персоналом ВС РК выполнено более 70 операций и около 1000 манипуляции (осмотров, анестезиологических пособий) в четырех городах Ливана. Участие в миротворческих операциях позволяет получать практический опыт, анализировать его и внедрять в процесс подготовки, вносить в развитие Вооруженных Сил коррективы для наращивания потенциала войск для адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности», - отметил спикер.

    «Совместно с иностранными партнерами на базе казахстанских учебных центров проводятся тренинги и разрабатываются курсы», - заключил Т. Дандыбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия
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