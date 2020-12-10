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    Военные медики Тараза приняли свыше сотни жителей Алматинской области

    10 Декабря 2020, 21:58

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи в случае вспышки коронавирусной инфекции сформированы в военном госпитале регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией медики военного госпиталя города Тараз, в случае необходимости готовы прийти на помощь не только своим сослуживцам, но и населению. Медицинский персонал таразского военного госпиталя уже имеет опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. В разгар пандемии, с марта по июль, наши медики находились в длительной командировке в Алматинской области», - рассказала начальник пресс-службы Таразского гарнизона медиа-центра МО РК майор Дина Мухаринова.

    В ведомстве отметили, что таразские военные медики развернули в полевых условиях модульный передвижной полевой госпиталь на 100 коек. В течение пяти месяцев, в отрыве от дома и от родных, они самоотверженно боролись с коронавирусной инфекцией, оказывая помощь населению.

    «Врачи и медсестры госпиталя приняли свыше сотни алматинцев и жителей Алматинской области, оказывая им квалифицированную помощь, чем внесли свой вклад в стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране. За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией начальник военного госпиталя города Тараз подполковник медицинской службы Камбар Назаров награжден медалью «Халық алғысы» от имени Президента Казахстана, а также специальной медалью, учрежденной министром обороны Казахстана», - пояснили в ведомстве.

    Опыт специалистов военного госпиталя города Тараз показал, что военные медики способны в короткие сроки собраться и выдвинуться в назначенный район для оказания помощи всем, кто в ней нуждается.

    «Персонал военного госпиталя готов к борьбе с коронавирусной инфекцией, – утверждает начальник военного госпиталя Тараза подполковник медицинской службы Камбар Назаров. – Наших возможностей хватит и на оказание медицинской помощи военнослужащим в условиях стационара в военном госпитале. Медицинский персонал нашего военно-полевого госпиталя в полном объеме обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами, и готов выехать в любую точку Казахстана для оказания помощи населению», - говорит К. Назаров.

    Сейчас военный госпиталь работает в штатном режиме, осуществляя плановое лечение военнослужащих. Для поправки здоровья сюда прибывают военнослужащие из различных воинских частей регионального командования «Юг». Возможности таразского военного госпиталя позволяют оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

    В условиях пандемии коронавирусной инфекции в военном госпитале соблюдаются строгие меры безопасности, чтобы минимизировать риски заражения.

    «В приемном отделении сейчас сформирован фильтр, через который проходят все военнослужащие, которые обращаются за медицинской помощью, – комментирует сержант военного госпиталя города Тараз, главная медицинская сестра, сержант 2-го класса Полина Маношкина. – В случае если у пациента будут присутствовать симптомы вирусной инфекции, то в изоляторе его дообследуют и в дальнейшем, если есть необходимость, направят в лечебные учреждения гражданского здравоохранения. Если не подтвердятся признаки коронавирусной инфекции, то можно продолжить лечение в условиях нашего военного госпиталя», - говорит П. Маношкина.

    Отмечается, что все пациенты, находящиеся на лечении в военном госпитале, прибывают в стационар для госпитализации со справками ПЦР. Анализы военнослужащие сдают бесплатно на базе одной из лабораторий городского медицинского учреждения, с которым у военного госпиталя заключен договор.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение Армия Регионы Казахстана
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