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    • Военные из 12 стран приедут на конкурс АРМИ в Казахстан

    1 Августа 2022 09:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В августе в Казахстане стартует конкурс «Тактический стрелок», который пройдет в рамках Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    «В рамках Армейских международных игр в этом году принято решение провести конкурс «Тактический стрелок» на территории Республики Казахстан, в частности в Карагандинской области на учебном полигоне «Спасск». В прошлом году он проходил в России, где наши команды заняли почетное третье место. Они получили колоссальный опыт, в этом году уже выступили в роли инструкторов», - сообщил заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил полковник Абай Абдуллаев.

    По его словам, участники должны преодолеть четыре этапа. Первый этап включает одиночную подготовку стрелков. На втором этапе будет проверена слаженность боевой двойки. В третьем – группа участвует в полном составе. Четвертый этап конкурса называется «Дуэль».

    Военнослужащие из разных стран будут состязаться в боевом мастерстве как индивидуально, так и в составе групп, а также примут участие в эстафете на время.

    В этом году об участии в конкурсе «Тактический стрелок» заявили 12 стран - Узбекистан, Таджикистан, Россия, КНР, Мали, Никарагуа, Южно-Африканская Республика и другие.


    Фото: www.gov.kz
    #Армия #Минобороны РК
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