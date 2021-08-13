Военные химики практикуются на полигоне «Айша-биби» в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На полигоне «Айша-биби» в Жамбылской области отрабатывают навыки химзащиты военнослужащие РгК «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны РК, для практической отработки задач по своему предназначению на полигон «Айша-биби», который находится примерно в 20 км от Тараза, выехали военные химики регионального командования «Юг». Лагерный сбор подразделений радиационной, химической и биологической защиты продлится в полевых условиях две недели. Для полноценной работы на полигон вывезена вся спецтехника, применяемая военными химиками в работе.

«Главная задача военнослужащих – быть в постоянной боевой готовности. А для этого каждый должен знать в деталях свои функциональные обязанности: индивидуальные и в составе подразделения, а также в совершенстве владеть вверенными техникой и вооружением, - пояснила руководитель пресс-службы ведомства полковник Дина Мухаринова. - В ходе повседневной служебной деятельности военнослужащие в полном объеме проходят подготовку по военным специальностям, изучают в теории технические характеристики вооружения и военной техники».

Но именно в условиях полигона, по словам спикера, военнослужащие практически закрепляют полученные знания, отрабатывают и оттачивают свои навыки, отрабатывают алгоритм своих действий.

«Проведение лагерного сбора - это эффективный метод практического обучения военнослужащих, - отмечает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты регионального командования «Юг» подполковник Баглан Андасов. – В полевых условиях боевая учеба ведется беспрерывно, так как военнослужащие располагаются на полигоне в палаточном лагере, и все дни посвящены исключительно практической отработке задач».

На протяжении двух недель воины-химики будут отрабатывать на полигоне нормативы работы с приборами радиационной, химической и биологической защиты, выполнять упражнения по разворачиванию авторазливочных станций АРС-14KZ, проводить специальную обработку вооружения и военной техники, условно подверженных радиационному и химическому заражению, а также совершенствовать навыки в постановке аэрозольных маскирующих завес.

«Полевой лагерный сбор является важным этапом в процессе боевой учебы, – отмечает командир батальона радиационной, химической и биологической защиты РгК «Юг» майор Владимир Торлопов. – Если начальный период обучения у нас посвящен индивидуальной подготовке специалистов, то в последующих периодах военнослужащие учатся отрабатывать свои задачи в составе подразделений. И практическая работа в полевых условиях – самая лучшая возможность добиться слаженности совместных действий».

Участие в полевом лагерном сборе для молодых военнослужащих, недавно приступивших к службе по контракту, дает возможность первого практического опыта работы со специальным оборудованием, стоящим на вооружении подразделений радиационной, химической и биологической защиты. В этом им помогают командиры и опытные военнослужащие, которые, в свою очередь, нарабатывают практику в методике обучения, сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК.