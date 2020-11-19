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    Военные Алматинской области осуждены за взятки

    19 Ноября 2020, 14:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области несколько военных осуждены за взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами при проведении оперативно-розыскных мероприятии была пресечена незаконная деятельность в получении на системной основе взяток замначальника - начальника штаба РГУ «Отдел военной полиции Талдыкорганского гарнизона». Суд приговорил его к штрафу на 11,8 миллионов тенге. Он был задержан за взятку 215 тысяч тенге, который получил от менеджера ТОО за подписание акта выполненных работ», - сказал в прямом эфире AntikorLive руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области Ернар Макажанов.

    Ранее следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что военный получил взятку за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания в войсковых частях.

    Ернар Макажанов также сообщил, что приговором военного суда алматинского гарнизона от 14 июня 2020 года осужден к штрафу в размере 30 миллионов тенге командир РГУ «Войсковой части» Десантно-штурмовой бригады Министерства обороны РК в городе Капчагае и его заместитель по тылу. Приговор в законную силу вступил.

    «Они подозревались в получении взятки на общую сумму 1 млн тенге от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуги питания личного состава указанной войсковой части», - сказал ранее Данияр Бигайдаров.

    Ернар Макажанов рассказал и о третьем факте коррупционного действия.

    «Приговором военного суда алматинской области от 26 октября осуждены командир РГУ «Войсковая часть №18404 Талдыкорганского гарнизона» МО РК подполковник Ш., его заместитель войсковой части по тылу А. и начальник продовольственной службы капитан К. Они в группе лиц по предварительному сговору на системной основе получали взятки в сумме 200 тысяч тенге от представителя ТОО за общее покровительство деятельности», - подчеркнул Ернар Макажанов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Коррупция
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