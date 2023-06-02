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    Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки

    2 Июня 2023, 04:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Делегация Вооруженных сил Итальянской Республики, в составе которой опытные инструкторы, посетила Центр горной подготовки Вооруженных сил Казахстана в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Визит состоялся в соответствии с планом военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Италии.

    Итальянские специалисты провели теоретические и практические занятия по ориентированию, ведению боевых действий, эвакуации раненых в горной местности. Особое внимание было уделено навыкам обращения с горным снаряжением и мерам безопасности при передвижении подразделений в горах.

    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    Полученный опыт будет полезен военнослужащим в деятельности горных подразделений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Армия Италия
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