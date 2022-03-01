Военную технику планово передислоцируют по регионам РК в рамках боевой подготовки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана в плановом порядке проводятся мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки войск, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Для проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа Министерства обороны в город Щучинск передислоцирована военная техника из Семейского гарнизона.

С 25 февраля по 3 марта направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

С 1 по 4 марта передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении.

В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ.