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    Военную технику планово передислоцируют по регионам РК в рамках боевой подготовки

    1 Марта 2022, 20:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана в плановом порядке проводятся мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки войск, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Для проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа Министерства обороны в город Щучинск передислоцирована военная техника из Семейского гарнизона.

    С 25 февраля по 3 марта направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

    С 1 по 4 марта передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении.

    В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Транспорт
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