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    Военнослужащий застрелился на посту в Усть-Каменогорске

    31 Мая 2021, 12:29

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - в Усть-Каменогорске солдат контрактной службы выстрелил себе в голову и скончался. Начато расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» Национальной гвардии РК.

    «29 мая 2021 года, выполняя службу на посту военнослужащий по контракту воинской части 3477 рядовой Айдосов Ильяс Муратович, свершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого скончался», - говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    Региональное командование «Шығыс» Национальной гвардии выразило соболезнование родным и близким военнослужащего.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Армия
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