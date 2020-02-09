Военнослужащий в Таиланде открыл огонь по людям, погиб 21 человек

НАКХОНРАТЧАСИМА. ВВС - КАЗИНФОРМ - Военнослужащий в Таиланде открыл огонь на поражение по жителям города Накхонратчасима на северо-востоке страны. По последним данным, в результате погиб 21 человек, более 60 человек получили ранения. Сам нападавший был застрелен в ходе спецоперации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Джакрафант Томма, младший офицер, вначале убил своего командира, а затем украл оружие и боеприпасы на военной базе. Издание Bangkok Post пишет, что на территории военного лагеря были убиты также 63-летняя женщина и еще один военный. После этого Томма сел на военный джип.

Он начал стрелять на нескольких объектах в городе и прибыл в торговый центр Terminal 21. На кадрах, показанных местными СМИ, видно, как подозреваемый выходит из машины и открывает огонь, при этом люди пытаются убежать. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как он ходит по торговому центру с поднятой винтовкой.

На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности. Они вошли на территорию торгового центра и эвакуировали несколько сотен человек. Стрелок забаррикадировался в подвальном этаже здания и в результате спецоперации был застрелен. Как сообщает полиция, были освобождены восемь заложников.

Министр здравоохранения Таиланда сообщил, что во время операции был убит один сотрудник полиции и двое получили ранения.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Но он делал публикации в своих социальных сетях во время нападения, а также разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться.

Премьер-министр Таиланда Праюта Чан-Оча выехал в Накхонратчасиму. Министр здравоохранения призвал местных жителей сдавать кровь для пострадавших.