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Военнослужащий умер от менингита в Атырау

28 Октября 2019 00:45
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Военнослужащий умер от менингита в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау военнослужащий умер от менингита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«26 октября в областную больницу фельдшером войсковой части доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии. В ходе проведенных клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция молниеносной формы. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, больной спустя 5 часов скончался», - сообщили в управлении здравоохранения региона.

По предварительным данным, военнослужащий обратился за медицинской помощью 26 октября. В воинскую часть солдат прибыл 16 октября.

«Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинской части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия – все контактировавшие с больным осмотрены врачом и обследованы, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных не выявлено лиц с подозрением на менингококковую инфекцию, ведется медицинское наблюдение», - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Армия,
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Автор:

А. Соколов

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