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26.10.2019 15:47
Военнослужащий умер от менингита в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау военнослужащий умер от менингита, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«26 октября в областную больницу фельдшером войсковой части доставлен военнослужащий в тяжелом состоянии. В ходе проведенных клинико-лабораторных обследований, консультаций узких специалистов, пациенту установлен предварительный диагноз - менингококковая инфекция молниеносной формы. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, больной спустя 5 часов скончался», - сообщили в управлении здравоохранения региона.
По предварительным данным, военнослужащий обратился за медицинской помощью 26 октября. В воинскую часть солдат прибыл 16 октября.
«Управлением здравоохранения создана комиссия по расследованию данного случая. В воинской части 27 октября проведены противоэпидемические, профилактические мероприятия – все контактировавшие с больным осмотрены врачом и обследованы, назначена и начата антибиотикопрофилактика контактным по показаниям. Среди контактных не выявлено лиц с подозрением на менингококковую инфекцию, ведется медицинское наблюдение», - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области.
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