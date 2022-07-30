Военнослужащий-срочник совершил суицид в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий срочной службы воинской части 3517 города Степногорска совершил суицид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службу РгК «Орталық», 29 июля около 21.00 часов, выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой У. отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в «кладовом» помещении автопарка в повешенном состоянии.

«Дежурной службой автопарка незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в центральную районную больницу города Степногорска, где и была констатирована его смерть», - поделились в ведомстве.

27-летний рядовой У. был призван Панфиловским Отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года.

«Обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. По предварительным данным, суицид не связан с прохождением службы», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в центральной районной больнице Кордайского района был констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азата Үмбетұлы. Предварительно причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг.



