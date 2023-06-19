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    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте

    19 Июня 2023, 12:53

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий скончался после беговой тренировки в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональное командование «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

    15 июня 2023 года в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.

    «После окончания мероприятия военнослужащий Б. Байжанов почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу города Шымкент и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17.15 часов была констатирована смерть военнослужащего», - сообщили в ведомстве.

    Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Армия Шымкент
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