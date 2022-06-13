Военнослужащий получил травму головы и скончался в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии РК распространила официальную информацию о гибели военнослужащего по контракту. Несчастный случай произошел в автопарке воинской части 5512 в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«12 июня в 19:15 военнослужащий контрактной службы старший сержант Айбек Турсымбаев во время плановых работ в парке воинской части при подкачке шины получил травму головы, несовместимую с жизнью», – говорится в сообщении.

В военчасти добавили, что полицейские начали досудебное расследование. Командование РгК «Шыгыс» принесло соболезнования родным и близким старшего сержанта Айбека Турсымбаева.