Военнослужащий погранслужбы скончался в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий Пограничной службы скончался в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«27 июля 2022 года в центральной районной больнице Кордайского района констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азата Үмбетұлы. Предварительно причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование.

Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким, принимают меры по оказанию необходимой помощи.