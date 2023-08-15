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    Военнослужащий погиб на Талдыкорганской авиационной базе

    15 Августа 2023, 17:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло при подготовке к вылету боевого самолета на Талдыкорганской авиационной базе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «15 августа на Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали два военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

    Проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Регионы Казахстана Минобороны РК Вооруженные силы Жетысуская область
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